Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye ardından da Terörsüz bölgeye vasıl olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına 'Terörsüz Türkiye' hakkında verdiği mesajlar damga vurdu. "Kimse bizi bölemez" diyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye ardından da Terörsüz bölgeye vasıl olacağız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

İstanbul'da sizlerle olmanın memnuniyetini duyuyorum. Platformumuzu, gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışları, çocuk sahibi olma konusundaki düşünceleri ve devletimizin aile politikalarına ilişkin görüşlerini içeren araştırması dolayısıyla da tebrik ediyorum. Sizlerle en son 2 yıl önce bir araya gelmiş ahtimizi ve kavlimizi yenilemiştik. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Nice zorluğun, ihanetin üstesinden beraberce geldik. Birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki hamleleri birlikte yaşadık. Ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi nasip eden rabbime hamdediyorum.

"BARIŞIN, HUZURUN, REFAHIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ, BÖLGESİNE VE DÜNYAYA YÖN VEREN BİR TÜRKİYE'Yİ SİZLERLE İNŞA EDECEĞİZ"

Biz büyük davaların bir araya getirdiği kadrolarız. Asra istikamet çizeceğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimize beraber yürüyeceğiz. Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü, bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat, bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş, terörsüz Türkiye'yi yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağımız destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, İstiklal ve İstikbal ruhu ile süsleyeceğiz.

"ZORLUKLAR NE KADAR ÇETİN OLURSA OLSUN YILMAMAYI BİZ ECDADIMIZDAN ÖĞRENDİK"

Eserlerimizle, projelerimizle, kahraman ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han sadece İstanbul'u değil fetih ruhunu da emanet etti. Zorluklar ne kadar çetin olursa olsun yılmamayı biz ecdadımızdan öğrendik. Adanmışlığın önünde hiçbir engelin duramayacağını biz ecdadımızdan öğrendik. Hakkı haykırmayı biz ecdadımızdan öğrendik.

Şunu da ifade etmek isterim; biz sadece vesayetle yasaklarla ve baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Aynı zamanda önyargılarla ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik.

"KİMSE BİZİ BÖLEMEZ"

Kimlik siyaseti, köken siyaseti, fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz.

Önümüzdeki dönemde önce Terörsüz Türkiye'ye ardından da Terörsüz bölgeye vasıl olacağız.

"ÜLKEMİZİN GENÇLERİNİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE, TERÖR ÖRGÜTLERİNE, ÇIKAR ŞEBEKELERİNE BIRAKMAMAK DA KARARLIYIZ"

Gençler, sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz bizim en büyük arzumuzdur. Yasakçı anlayışı, tek tipçi uygulamaları tarihin çöp sepetine yolladık. İmam Hatiplerin Meslek Liselerinin maruz bırakıldığı adaletsizliğe son verdik. Eğitim de siyaset de teknoloji de gençlerimize alan açtık. Üniversite yurtlarımızın sayısını artırdık.

Ülkemizin gençlerini suç örgütlerine, terör örgütlerine, çıkar şebekelerine bırakmamak da kararlıyız.