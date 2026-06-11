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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 158'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan mesajında, "Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılay, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biridir. Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay; savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır. Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılay’ın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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