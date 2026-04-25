Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı! "Gelin geç olmadan harekete geçin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"1 MİLYON 762 SOSYAL KONUTU HİZMETE SUNDUK"

"Burası şehirlerden bir şehir değildir, burası altı asrın birikimi ataların hazinesi milletimizin en güzel eseridir. Şehirler milletlerin kimlik belgesidir, medeniyetlerin tapu senedidir. Edebiyattan sanata bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Bu yönüyle şehirler yalnızca binalardan sokak cadde ve meydanlardan müteşekkil değildir, onlarda tarih yatar, onlarda geleceği ufku doğar. Bunun için şehre sahip çıkmaz mazi ile atiyi aynı hizada buluşturmaktır. Millet ile birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır.

ERDOĞAN'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI: "GELİN, KAMPANYALARI DEĞERLENDİRİN"

Şehirlerimizin alt yapısını iyileştirmenin depreme daha dirençli hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim; TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. 6 milyondan fazla kişi modern yaşam alanına kavuştu. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık.

İstanbul'un güvenliği için yegane çözüm, kentsel dönüşümdür. İstanbul'un bundan daha acil, öncelikli bir gündemi yoktur. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o kadar güçlü olur. Tüm vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin kampanyaları, fırsatları değerlendirin. Binanızı dönüştürmek için geç olmadan harekete geçin. İstanbul'un çözümü kentsel dönüşümdür.

Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz.

CHP'Lİ İSİMLERE ELEŞTİRİ

Koca koca adamlar işi gücü bırakmışlar Çocuk Bayramı'nda çocuklardan oluşan Mehteran Takımı'na sırtlarını dönüyorlar. Sultanlık diyerek padişahlık diyerek mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar. Komik desen komik değil mantıklı desen mantıklı değil. Rahmetli Ahmet Kaya’nın o meşhur şarkısındaki gibi nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça. Ana muhalefetin sapır sapır dökülen bu hallerini gördükçe Allah bunlara akıl fikir versin demekten başka inanın elimizden bir şey gelmiyor."