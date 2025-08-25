HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zafer Haftası" mesajı: "Hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha adil bir Türkiye"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz, daha güçlü, daha müreffeh, daha adil ve daha kudretli bir Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zafer Haftası" mesajı: "Hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha adil bir Türkiye"

Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 26 Ağustos Zafer Haftası'nı bir kez daha büyük bir onur, gurur ve heyecanla idrak ettiklerini bildirdi.

"Zafer Haftası, milletimizin bağımsızlık yolunda verdiği kararlı mücadelenin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en önemli timsallerindendir." değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kutlu hafta, Malazgirt'ten başlayarak Büyük Taarruz'a uzanan şanlı tarihimizin bir sembolüdür. Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi, bu toprakları ebedi yurt kılma irademizin ifadesiyken 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, istiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.

Zafer Haftası, bizlere yalnızca geçmişin şanlı hatıralarını değil aynı zamanda geleceğe dair sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır. Bugün bizler, aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümek, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhuriyet'imizi her alanda daha da güçlendirmek zorundayız. Tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz, daha güçlü, daha müreffeh, daha adil ve daha kudretli bir Türkiye'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Haftası'nın bu hedeflere ulaşma yolunda her zaman moral ve motivasyon kaynağı olacağını vurgulayarak, "Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa’daki 7 kiloluk üzüm salkımı görenleri şaşırtıyorManisa’daki 7 kiloluk üzüm salkımı görenleri şaşırtıyor
Hastaneyi vurdular, gazeteciler de öldü! Çok sayıda can kaybı varHastaneyi vurdular, gazeteciler de öldü! Çok sayıda can kaybı var

Anahtar Kelimeler:
Zafer Haftası cumhurbaskani recep tayyip erdogan mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Cevapları salladı, sınav sonucu herkesi şaşırttı

Cevapları salladı, sınav sonucu herkesi şaşırttı

Taksim'de yemek yiyen turistler otel odasında can verdi! İki kardeşin sır ölümü sonrası çok sayıda gözaltı

Taksim'de yemek yiyen turistler otel odasında can verdi! İki kardeşin sır ölümü sonrası çok sayıda gözaltı

Akademisyenin öğrencilere attığı mesajlar ifşa edildi!

Akademisyenin öğrencilere attığı mesajlar ifşa edildi!

Babasına verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu

Babasına verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.