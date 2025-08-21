HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Değerli dostum Macron" diyerek paylaştı: "Mutabık kaldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüşmesine ilişkin "Değerli dostum Macron’la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Değerli dostum Macron" diyerek paylaştı: "Mutabık kaldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan görüşmenin içeriğine ilişkin şunları paylaştı:

"Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze’deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkilerimiz marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettik.

Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Vaşington’daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim.

Gazze’de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi.

Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükûmetinin Gazze’yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdim.

Değerli dostum Macron’la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık.

Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Lunaparkta oyun işletmecisi ölü bulunduLunaparkta oyun işletmecisi ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Macron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

G.Saray'dan Nelsson için resmi açıklama!

G.Saray'dan Nelsson için resmi açıklama!

Üzerinde palyaço kıyafeti elinde bıçak gece vakti çocukları kovaladı! Mahalleli tedirgin, emniyet harekete geçti

Üzerinde palyaço kıyafeti elinde bıçak gece vakti çocukları kovaladı! Mahalleli tedirgin, emniyet harekete geçti

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

NATO üyesi ülkeden Ukrayna kararı: "Asker gönderebiliriz"

NATO üyesi ülkeden Ukrayna kararı: "Asker gönderebiliriz"

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.