Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden seslendi: "Muhalefetin 'bitmez' dediği evler işte burada"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin etkilendiği illerimizden Osmaniye'de "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.
"6 ŞUBAT 2023'TE CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YIKICI FELAKETİYLE SARSILDIK"
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- 6 Şubat 2023'te cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık. 121 km'lik alanda yaşayan 14 milyon insanımız etkilendi. Deprem bölgesindeki 2 milyon 302 binadan yaklaşık 39 bin 555'i yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasar aldı. Asrın felaketinde ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın her birine Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.
"'BİTMEZ' DENİLEN EVLERİ BİTİRDİK"
- Depremlerin ekonomiye maliyeti 150 milyar dolar. Bugüne kadar 3,6 trilyon lira yani 90 milyar dolar civarında kaynak kullandık.
- Muhalefetin "bitmez" dediği evleri bitirdik, teslim ettik, işte burada. 3 yılda illerimizi imar ve ihya ettik. Depremin yaralarını beraberce sardk. 86 milyon küllerimizden yeniden doğduk. Bugüne kadar 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık.
Okuyucu Yorumları 0 yorum