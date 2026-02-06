HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden seslendi: "Muhalefetin 'bitmez' dediği evler işte burada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Deprem bölgesinde inşası tamamlanan konutlara dikkat çeken Erdoğan "'Bitmez" dedikleri evleri bitirdik, teslim ettik. 3 yılda illerimizi imar ve ihya ettik" derken muhalefete yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden seslendi: "Muhalefetin 'bitmez' dediği evler işte burada"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin etkilendiği illerimizden Osmaniye'de "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden seslendi: "Muhalefetin bitmez dediği evler işte burada" 1

"6 ŞUBAT 2023'TE CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN YIKICI FELAKETİYLE SARSILDIK"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • 6 Şubat 2023'te cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık. 121 km'lik alanda yaşayan 14 milyon insanımız etkilendi. Deprem bölgesindeki 2 milyon 302 binadan yaklaşık 39 bin 555'i yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasar aldı. Asrın felaketinde ebediyete irtihal eden vatandaşlarımızın her birine Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden seslendi: "Muhalefetin bitmez dediği evler işte burada" 2

"'BİTMEZ' DENİLEN EVLERİ BİTİRDİK"

  • Depremlerin ekonomiye maliyeti 150 milyar dolar. Bugüne kadar 3,6 trilyon lira yani 90 milyar dolar civarında kaynak kullandık.
  • Muhalefetin "bitmez" dediği evleri bitirdik, teslim ettik, işte burada. 3 yılda illerimizi imar ve ihya ettik. Depremin yaralarını beraberce sardk. 86 milyon küllerimizden yeniden doğduk. Bugüne kadar 433 bin 667'si konut, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden seslendi: "Muhalefetin bitmez dediği evler işte burada" 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden seslendi: "Muhalefetin bitmez dediği evler işte burada" 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kemah’taki deprem tedirginliğe neden olduKemah’taki deprem tedirginliğe neden oldu
Erzincan depremi sonrası açıklama! "Deprem kritik yerde" diyerek uyardı Erzincan depremi sonrası açıklama! "Deprem kritik yerde" diyerek uyardı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem Recep Tayyip Erdoğan 6 şubat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.