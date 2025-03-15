Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı"nda açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Bizleri böyle anlamlı bir günde siz değerli kardeşlerimizle, çok değerli evlatlarımızla buluşturanlara çok teşekkür ediyorum. Bu salondakilerin yanı sıra, tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum.

Gönül coğrafyamızdaki yürekleri ümit ile dolu olan çocuklarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Hayatınızın her anında sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugünün çocukları yarının büyükleridir. Yarın sizler de vatanınıza hizmet edeceksiniz.

Sevgili yavrularım, hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar olabilir. Bunlar gayet doğaldır ancak insanın en büyük gücü inancı ve kararlılığıdır. Hiçbir olumsuzluğun hayallerinizle arasına girmesine izin vermemenizi sizlerden istirham ediyorum. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı olan ben size inanıyorum. Sizin yaşama sevincinize sonuna kadar güveniyorum."