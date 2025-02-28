Terörsüz Türkiye mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Kanal 7'nin 30. yıl dönümü programında konuştu. Teröristbaşı Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye yolunda dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçildi" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"AÇILAN DERİN YARALAR HALA TAM OLARAK İYİLEŞMEDİ"

28 Şubat mezaliminin başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar hala tam olarak iyileşmedi. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz.' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

"BUNLARIN SORUMLUSU CHP"

Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz.' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat postmodern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti 380 milyar dolardır. 28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle işimiz yok.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJ

Bu topraklardaki kardeşliğimiz gölge düşürmedik. Terör örgütünün kullandığı bahaneler ortadan kalktı, çözüldü ya da hal yoluna girdi. Terörsüz Türkiye yolunda dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçildi. Süreci titizlikle takip edeceğiz.