HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: '38 bin personel alınacak'

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel almak için ilan çıkılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personelin istihdam edileceğinin duyurusunu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz İstanbul'un tüm vatandaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Sağlık ordumuzun her bir neferine teşekkürlerimi iletiyorum.

Ülkemizin dört bir yanında insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için özveriyle çalışan sağlık ordumuzun her bir neferine tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Birazdan İstanbul Üniversitemizin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde bulunan binaları için kurdeleleri keseceğiz. Bu eserlerin tamamının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımızı, üniversitemizi tebrik ediyor; işçi, memur ve mühendislerimize teşekkür ediyorum.

Bu sağlık tesislerinde tedavi görecek tüm vatandaşlarımıza sağlık ve bereketli ömürler niyaz ediyorum.

İstanbul Üniversitesi Tıp yerleşkesi 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. 39'u yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor. Modern tıp eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan hastanemizde poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı. Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yeni doğan ile 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Her iki hastanemizde bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.

Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yeni doğan ile 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Her iki hastanemizde bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. 74 adet izolatörle hastane güvenliği temin edilecek.

"223 MİLYAR LİRA OLAN SAĞLIK TESİSLERİNİ HİZMETE AÇTIK"

Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın hizmet alamadığı memurun ayrı işçinin ayrı hastanesi olduğu reçetelerin eczanede bulunmadığı dönemlerimiz oldu. Ambulansın lüks olduğu bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı dönemler yaşadık. 24 yıldır hayata aldığımız projelerle sağlıkta bu tabloyu tam tersine çevirdik. Devlet hastanelerimiz, şehir hastanelerimizle vakıf hastanelerimizle insanımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. 223 milyar lira olan sağlık tesislerini hizmete açtık.

"38 BİN PERSONEL İLANINA ÇIKACAĞIZ"

Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması, bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla, yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız önümüzdeki dönem takvimi açıklayacak."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uludağ'a yılın ilk karı yağdıUludağ'a yılın ilk karı yağdı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Tıp ve Adalet Sempozyumu’nda konuştuSağlık Bakanı Memişoğlu Tıp ve Adalet Sempozyumu’nda konuştu

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Emir Sarıgül ile ilgili çarpıcı iddia! Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Yer: Ankara! Evde çıplak gezen şahsa mahalleliden tepki; odun fırlattılar

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber! Taraftarların hayallerini yıktı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Aleyna Kalaycıoğlu böyle tahliye oldu! Annesine sarılarak ağladı

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Cüneyt Özdemir'den 'fon' tepkisi! "Kimse bunları görevden almayacak mı?"

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

Memurları ilgilendiriyor! Fazla mesai ücreti belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.