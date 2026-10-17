Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: '38 bin personel alınacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personelin istihdam edileceğinin duyurusunu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Aziz İstanbul'un tüm vatandaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Sağlık ordumuzun her bir neferine teşekkürlerimi iletiyorum.

Ülkemizin dört bir yanında insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için özveriyle çalışan sağlık ordumuzun her bir neferine tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Birazdan İstanbul Üniversitemizin Çapa ve Esenyurt yerleşkelerinde bulunan binaları için kurdeleleri keseceğiz. Bu eserlerin tamamının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımızı, üniversitemizi tebrik ediyor; işçi, memur ve mühendislerimize teşekkür ediyorum.

Bu sağlık tesislerinde tedavi görecek tüm vatandaşlarımıza sağlık ve bereketli ömürler niyaz ediyorum.

İstanbul Üniversitesi Tıp yerleşkesi 44 bin metrekarelik alana inşa edildi. 39'u yoğun bakım olmak üzere 186 yatak bulunuyor. Modern tıp eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan hastanemizde poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı. Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yeni doğan ile 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Her iki hastanemizde bir kez daha hayırlı uğurlu olsun.

Esenyurt hastanemizde ise 200 hasta yatağı ve yeni doğan ile 50 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Her iki hastanemizde bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. 74 adet izolatörle hastane güvenliği temin edilecek.

"223 MİLYAR LİRA OLAN SAĞLIK TESİSLERİNİ HİZMETE AÇTIK"

Sağlıkta bu noktalara kolay gelmedik. Parası olmayanın hizmet alamadığı memurun ayrı işçinin ayrı hastanesi olduğu reçetelerin eczanede bulunmadığı dönemlerimiz oldu. Ambulansın lüks olduğu bıçak parası vermeyenlerin ameliyat olamadığı dönemler yaşadık. 24 yıldır hayata aldığımız projelerle sağlıkta bu tabloyu tam tersine çevirdik. Devlet hastanelerimiz, şehir hastanelerimizle vakıf hastanelerimizle insanımıza sağlık hizmeti sunuyoruz. 223 milyar lira olan sağlık tesislerini hizmete açtık.

"38 BİN PERSONEL İLANINA ÇIKACAĞIZ"

Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması, bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla, yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız önümüzdeki dönem takvimi açıklayacak."