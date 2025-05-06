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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eline her mikrofon, kamera alan gazeteci değildir" diyerek 'Sokak röportajlarını' hedef aldı! "Milleti provoke eden hiç kimse gazeteci olamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Anadolu Medya Ödülleri'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada sokak röportajlarıyla ilgili olarak eleştirilerde bulundu. "Eline her mikrofon, kamera alan herkes gazeteci değildir" diyen Erdoğan, "Bu şahıslar sokak röportajı adı altında sokaklarda terör estirmektedir. Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren hele hele milletimize düşmanlık eden hiç kimse gazeteci olamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eline her mikrofon, kamera alan gazeteci değildir" diyerek 'Sokak röportajlarını' hedef aldı! "Milleti provoke eden hiç kimse gazeteci olamaz"
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri'nde konuştu.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda görevini yaptığı için birçok basın emekçisi hayatını kaybetti. İsrail'in saldırılarında 212 gazeteci şehit oldu.

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Anadolu medyası varsa milletin sesi vardır. Anadolu medyasının sesi gür çıktığı müddetçe demokrasimiz sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam edecektir.

Bütün bunları meselelerin uzağında bir isim olarak söylemiyorum. Tam tersine siyasi hayatında defalarca itibar suikastlarına maruz kalmış, vesayetçi ve tek sesli medya düzeninin sıkıntılarını iliklerine kadar hissetmiş bir kardeşiniz olarak dillendiriyorum.

"MAŞETLERLE ÇARPIŞA ÇARPIŞA GELDİK"

Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Bundan 25 30 yıl öncesinin manşetlerine göz attığınızda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini sizler de gayet net göreceksiniz.

"DEVLET VE MİLLET DÜŞMANLIĞI GAZETECİLİK FAALİYETİ GİBİ GÖSTERİLDİ"

Eski imtiyazlı statüsünü kaybedenler yine itiraz edecek. Kim ne derse desin Türkiye bugüne 2002 öncesine göre daha özgür, daha serbest bir medya eko sistemine sahiptir.

Devlet ve millet düşmanlığı gazetecilik faaliyeti gibi gösterildi. Türkiye çok ahlaksız bir şekilde teröre destek veren bir ülke gibi lanse edildi.

"BU ŞAHISLAR SOKAK RÖPORTAJI ADI ALTINDA SOKAKLARDA TERÖR ESTİRMEKTEDİR"

Eline mikrofon ve kamera alanın kendini gazeteci ya da muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda terör estirmektedir. Öyle ki mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor. Sorumlu yayıncılık ilkelerini zaten bir tarafta bıraktık. Bunları gözeten ve uygulayanların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Halkın nabzı ölçülmek, hissiyatına tercüman olmak yerine gerek provokatif sorularla gerekse sorunlu üslupla milletimiz açıkça tahrik ediliyor. İtibar suikastları ve hakaretler karşısında yargı harekete geçtiğinde bu sefer basın özgürlüğü denilerek yaygaralar kopartılıyor.

"MİLLETİ PROVOKE EDEN HİÇ KİMSE GAZETECİ OLAMAZ"

Nasıl bir cübbe giyen hakim, savcı, avukat olmuyorsa, nasıl bir üniforma giyen polis ve asker kabul edilmiyorsa, nasıl her stetoskop takana doktor demiyorsak, eline mikrofon ve kamera alıp sokağa çıkan herkes gazeteci değildir, basın mensubu değildir.

Milleti provoke eden, halkı galeyana getiren hele hele milletimize düşmanlık eden hiç kimse gazeteci olamaz. Millete saygısı olmayanın yaptığı işe de saygısı olmaz"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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