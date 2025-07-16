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Cumhurbaşkanı Erdoğan, En Uzun Gece destanının ilk temsilini izledi

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 'En Uzun Gece' destanının ilk temsili 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, En Uzun Gece destanının ilk temsilini izledi

'En Uzun Gece' temsilinde dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması süreci ve bunu haber alarak yakalanacaklarını anlayan terör örgütü üyelerinin harekete geçmesi sonucu gece boyu can pahasına verilen vatan ve bağımsızlık mücadelesi anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, En Uzun Gece destanının ilk temsilini izledi 1

BİRLİK, BERABERLİK VE KAHRAMANLIK RUHU

En Uzun Gece destanı için Mehmet Akif Ersoy'dan Birlik, Cenk Marşı, Yeis Yok, Şehitler Abidesi İçin, Bahtiyar Vahapzade'den Allah, Sezai Karakoç'tan Sürgün Ülkelerden Başkentler Başkentine, Nurullah Genç'ten Uyan Artık Yiğidim, Abdurrahim Karakoç'tan Aydınlık ve Tut Ellerimden, Attila İlhan'dan Ben Sana Mecburum şiirlerinden bestelenen müziklerle 15 Temmuz'un birlik, beraberlik ve kahramanlık ruhu sahnede büyük bir coşkuyla yeniden canlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, En Uzun Gece destanının ilk temsilini izledi 2

ŞEHİTLERİN İSMİ PERDEYE TEK TEK YANSITILDI

Temsilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi vatandaşları meydanlara çağırma anı ve darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı anlardan görüntüler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, En Uzun Gece destanının ilk temsilini izledi 3

Sahnede açılan dev Türk bayrağı izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, En Uzun Gece destanının ilk temsilini izledi 4

Temsilin sonunda 253 şehidin ismi perdeye tek tek yansıtıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK ETTİ

Temsilin ardından 15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve eşi Nadire Aslan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in ailesi sahneye davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, En Uzun Gece destanının ilk temsilini izledi 5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan projede emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, En Uzun Gece destanının ilk temsilini izledi 6

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz erdoğan
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