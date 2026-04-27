Cumhurbaşkanı Erdoğan "Endişelendiriyor" diyerek uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka çağının riskleri konusunda dikkat çeken bir konuyu gündeme taşıdı. İşgücündeki azalmaya dikkat çeken Erdoğan "Yapay zeka kullanımının yaygınlaşması çeşitli endişeleri beraberinde getiriyor" dedi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde OECD Beceriler Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde yapay zeka kullanımıyla birlikte insanlığın karşısına çıkan yeni tehlikelerden Türkiye'de işgücü konusunda atılan adımlara ve yeni projelere birçok başlık vardı.

"YAPAY ZEKANIN YAYGINLAŞMASI ENDİŞELERİ BERABERİNDE GETİRİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Dünya keskin bir dönüşüm sürecinde. Daha önce hiç olmadığı kadar kritik bir dönemdeyiz. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak bazı işler hükmünü yitirirken yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Değişimi doğru okumak, doğru yönlendirmek bizim elimizde. Robotik yapay teknolojileri ve yapay zeka kullanımının yaygınlaşması çeşitli endişeleri beraberinde getiriyor.

"İŞGÜCÜ AZALIYOR"

  • İstihdam alanında ezberler bozuluyor. Uluslararası araştırmalar, OECD ülkelerinde çalışma çağındaki nüfusun azaldığını gösteriyor. Bazı sektörlerde kaçınılmaz olarak işgücü azalıyor. İşgücü piyasamız yeni meydan okumalara maruz kaldı. İnsanlar iş hayatında her geçen yıl, geçmişe kıyasla, daha uzun süre kalacak. Aile bağlarımızın hala diri olması bize önemli bir avantaj sağlıyor.

"ÇALIŞAN ANNELERİN DOĞUM İZNİ SÜRESİNİ 24 HAFTAYA YÜKSELTTİK"

  • Kadınları sosyal, ekonomik hayattan, eğitimden yoksun bırakan her türlü bariyeri ortadan kaldırdık. Kadın kamu çalışanı oranlarının oranı son 12 yılda yüzde 43,38'e çıktı. Geçen hafta Meclisimizde kabul edilen bir kanunla çok önemli bir kolaylığı da kadınların istifadesine sunduk. Çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 24 haftaya yükselttik.
  • Gençlerimize yeni destekler sunacağız. Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır. Projeyle usta-çırak ilişkisini günümüz iş hayatına uyarlamış olacağız.
