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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da Mehter Marşı'na eşlik etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da Mehter Marşı'na eşlik etti!

12.02.2025 14:15
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.02.2025 14:15
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Asya-Pasifik turu kapsamında gittiği Endonezya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna yemek verildi. Liderler ve heyetlerin katıldığı yemekte, iki ülkenin kültürel sembolik müzikleri dinletildi. Mehter Marşı çalındığı esnada Erdoğan marşa eşlik etti.

10 Şubat'ta başlayan Asya-Pasifik turu çerçevesinde Malezya'dan sonra Endonezya'ya gitti. Burada resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşmelerde bulundu. İki lider iki ülke arasında toplam 13 anlaşma imzaladı.

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SOHBETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Endonezya’da, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya Togg hediye etti. Paylaşılan videolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'nun keyifli sohbeti dikkat çekti.

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ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Erdoğan'ın onuruna verilen akşam yemeğinde liderler ve heyetler bir araya geldi. Yemeğin müzik programında her iki ülkenin kültürel sembolik eserleri dinletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı'nın çalındığı esnada marşa sözleriyle eşlik etti. O anlar kameralara yansıdı.

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Endonezya Mehter takımı erdoğan togg
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