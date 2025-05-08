Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evliliğin teşvik edilmesi lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'na katıldı. Erdoğan program sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Millet olarak gerçekten göz kamaştıran bir vakıf geleneğine sahibiz. Köklü vakıf geleneğimizin kurulması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini 101 yıldır Vakıflar Genel müdürlüğümüz yapıyor. Genel müdürlüğümüzün 101. kuruluş yılını tebrik ediyorum.

Titiz bir restorasyon sürecinin ardından hizmete alınan bu eserlerin milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Kimliğimizle, kültürümüzle, değerlerimizle asırlardır nakış nakış işlediğimiz medeniyet kumaşı başka hiçbir millete nasip olmayacak derecede derin ve seçkindir. Camilerimiz, medreselerimiz, hanlarımız, kervansaraylarımız ve su kemerlerimiz... Bu eserler ecdadın tarihe düştüğü önemli bir not hükmündedir.

Allah'ın rızasını kazanmak topluma ve insanlığa faydalı olmak için taşıdığımız altın bir anahtardır vakıflarımız. Dayanışma ruhumuzun toplumsal hayattaki en parlak sembolüdür. Göç yolundaki kuşların bile ihmal edilmediği kuşatıcı bir iyilik düşüncesinin hayata tatbik edilmesidir. Hülasa vakıf, ahirete bakışımızın bu dünyadaki izdüşümüdür.

"ASRIN FELAKETİNDEKİ HASAR GÖREN 377 ESERLER ONARILIYOR"

Asrın felaketinde hasar gören tam 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı. Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs'ta toplam 20 yapının restorasyonu tamamlandı. Ecdad yadigarı topraklarda tam 40 çalışma başarıyla nihayete erdirildi. Yakın zamanda bitirilmesi öngörülen 3 çalışma ise sürüyor.

Bu çalışmalarda tam 12,3 milyar lira büyüklüğünde kaynak kullanılmıştır. Bizden önce yapılan konuşmalarda detaylı bir şekilde anlatıldı. Birçok faaliyetlerde kesintisiz hayır hizmetlerimiz devam ediyor. Tüm bu çalışmalarımız dolayısıyla tüm çalışanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Deprem bölgesindeki gençlerimizin yuva kurmalarına vesile olan Mehir Vakfı 81 ilimizde dünya evine giren gençlerimize düğün ve çeyiz desteği verdi. Yakın zamanda bu çalışmalarını tam 19 aydır vahşi saldırıları karşısında destansı bir direniş gösteren Gazze'ye doğru genişleteceğini öğrendiğim Mehir Vakfı'na 'Alah razı olsun' diyorum.

"EVLİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ LAZIM"

Dijital mecraların etkisiyle toplumdaki yanlış algı ve alışkanlıklarla mücadele içindeyiz. Ne bahaneyle olursa olsun evliliğin zorlaştırılmasını doğru bulmuyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde evliliğin teşvik edilmesi lazım. Bu konuya önem ve öncelik vermemiz lazım. Vakıflarımızı gençlerin yuva kurmasına daha fazla yardımcı olmaya çağırıyorum."