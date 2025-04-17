Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
17.04.2025 19:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
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