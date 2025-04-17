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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç erdoğan
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