Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasına cesaretle sahip çıktık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı 8'inci Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:



"Kendi alanında artık bir markaya dönüşen Uluslararası İyilik Ödülleri'nin 8.'sini düzenliyoruz. Ödüle layık görülen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Diyanet vakfımız insanlığın hizmetinde olmayı azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Vakfımız birçok farklı alanda başarı çıtasını her geçen gün yükseğe taşıdı.

"111 ÜLKEDE BİNLERCE ÖĞRENCİYE BURS VE AKADEMİK DESTEK SAĞLIYOR"

Diyanet Vakfı Türkiye'de ve dünyanın 111 ülkesinde binlerce öğrenciye burs ve akademik destek sağlıyor.

"13-20 MART ARASINI İYİLİK HAFTASI OLARAK KUTLAYACAĞIZ"

13-20 Mart tarihleri arasını iyilik haftası olarak kutlayacağız. Birçok kurum ve kuruluşla birlikte pek çok faaliyet icra edeceğiz.

"YANLIŞA KARŞI DOĞRUNUN YANINDA YER ALMAK BİZİM HAYAT TARZIMIZDIR"

Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun yanında yer almak bizim hayat tarzımızdır. Suriye'deki katliamlardan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli muhacirlere kapılarımızı sonuna kadar açtık, Gazzeli mazlumlara destek olduk.

"SOYKIRIMCILARIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKARAK SAHİP ÇIKTIK"

1 milyon kardeşimizin hayatını kaybettiği Suriye'deki katliamdan kaçan muhacir kardeşlerimize kapılarımızı sonuna kadar açtık. Siyonist rejimin saldırılarına maruz kalan Gazzelilere destek olduk. Bizi cesaretli olmaya çağıranlar Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdığı günlerde soykırım çetesinden korktukları için Filistin Kuvayı milliyesine iftira atarken biz Filistin davasına cesaretle sahip çıktık. Somali'de istikrarın korunması, Sudan'da kardeş kavgasının son bulması, Yemen'in Afganistan'ın huzura kavuşması için çaba gösteriyoruz. Nerede yok sayılan, zulüm gören varsa oradayız.

Kimsesizlerin kimseyi olmaya, yok sayılanların yanında olmaya devam edeceğiz. Sabredeğiz, çalışacağız. Yılmayacağız, umutsuzluğa asla kapılmayacağız"

Erdoğan açıklamalarının ardından iyilik ödüllerine layık görülenleri tekrardan tebrik etti. Daha sonra ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erdoğan'a hediye taktim etti.