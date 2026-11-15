Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, zulme ve zalime karşı onurlu direnişini sürdüren kahraman Filistin halkına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkanlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır