Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerle Kardeşlik İftarı'nda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da başta olmak üzere Filistin'in yiğit evlatlarını selamlıyorum. Gazze'de ve Batı Şeria'da özgürlükleri için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'nin vakur olduğu kadar, yüreği yaralı evlatlarını milletin evinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, insanlık tarihine bir utanç lekesi olarak kazınmıştır.

İsrail'in Gazze katliamları insanlık tarihine utanç lekesi olarak geçti. Filistin'i ruhumuzun ruhu olarak gördük, Filistinli kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik. Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. 4 asır boyunca aynı çatı altında kader birlikteliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık.

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Türk milleti olarak Kudüs nöbetimiz, Filistin nöbetimiz halen devam ediyor. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den itibaren akan kanı durdurmak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik. İsrail ile olan ticari işlemleri durdurarak, toplam 9,5 milyar dolarlık ticaretten vazgeçtik. 2. Nekbe projeleri kabul edilemez. Filistin tabusu Filistinli kardeşlerimizin elindedir. İki devletli çözüm bölgedeki hakları barışa götürecek tek yegane yoldur.

Bu ruhla siyonist rejimin 471 günlük işgali karşısında Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin'in direnişine çamur atanlara, terör örgütü iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahramanlarının yanında olduk.

Ezelden ebede uzanan kardeşliğimize kimse engel olamayacaktır. Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi bundan sonra da yalnız bırakmayacağız.

Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir. Kazanan Suriye olacaktır.