Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şarm El Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır’da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Gazze’de sağlanan ateşkesin devamının ve Gazze’nin yeniden imarının önemli olduğunu, bölgedeki insani krizin sonlandırılması için Türkiye’nin yardımlarına kesintisiz devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, kalıcı barış için iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı” ifadeleri kullanıldı. (DHA)



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır