HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştü

07.02.2025 21:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un görüşmesinde Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa’nın savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini bildirdi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri! "Maçları kulüpler belirlesin"

Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri! "Maçları kulüpler belirlesin"

Milletvekillerine yeni ayrıcalık! Artık onlar da muaf olacak

Milletvekillerine yeni ayrıcalık! Artık onlar da muaf olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: "3 gündür tek kelime etmediniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: "3 gündür tek kelime etmediniz"

Ünlü su markası Fiji'ye 'Otizm ve kanser' iddiasıyla dava

Ünlü su markası Fiji'ye 'Otizm ve kanser' iddiasıyla dava

Aldığı haberle yıkıldı! Yeni transfer imzayı attığına bin pişman...

Aldığı haberle yıkıldı! Yeni transfer imzayı attığına bin pişman...

Hrant Dink davasında karar! 9 sanığa müebbet hapis cezası...

Hrant Dink davasında karar! 9 sanığa müebbet hapis cezası...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.