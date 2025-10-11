Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de katıldığı Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze'deki barış planının onaylanmasıyla alakalı olarak da memnuniyetini dile getirerek, "Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ana baba ocağımda bulunmak benim için ayrı bir bahtiyarlık. Son ziyaretimizden bu yana sadece 15 ay geçmiş olsa da Rize'yi, Rizeli hemşerilerimizi özlemişiz, Rizeli uşaklar da bizi özlemiş.

"UNUTMAYIN; TÜRKİYE, TÜRKİYE'DEN BÜYÜKTÜR"

Önceki gün Gazze'yle ilgili yüreklerimize su serpen bir haber aldık. Ateşkes konusunda İsrail ile Hamas arasında mutabakat sağlandı.

Unutmayın; Türkiye, Türkiye'den çok daha büyüktür.

Filistinli kardeşlerimiz, özellikle Hamas barışa hazıra hazır olduklarını gösterdi. 2 yıllık zulmün, soykırımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. İsrail artık attığı imzanın arkasında durmalı.

"GAZZE'YE ÖNCE BEN GİDECEĞİM, SONRA SİZ"

Filistin'i ve Filistinleri selamlıyorum. Kim ne derse desin Gazzeli mağdurları sevindiren her adım bizim için de makbuldür. Gazze'ye önce ben gideceğim, sonra siz.

Türkiye olarak hep şunu söyledik; Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Diplomatlarımızı tebrik ediyorum. Artık buradan dönüş olmamalı. İsrail hükümeti attığı imzanın arkasında durmalıdır. Saldırgan politikalarına son vermelidir. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın anahtarıdır. Bu süreci destekleyen tüm liderlere teşekkür ediyoruz.

"MERKEZ BANKASI'NIN REZERVİ 183 MİLYAR DOLAR"

İçerde ekonomide hayat pahalılığının çözmenin yanı sıra ülkemizi terör belasından kurtarma gayretindeyiz. Enflasyon düşmeye devam ediyor.

Şimdi sizlere bir müjde veriyorum; Merkez Bankamızın rezervi 183 milyar dolarla artış trendini sürdürüyor.

ERDOĞAN MUHALEFETE YÜKLENDİ

Müzmin muhalifler korosu Türkiye'nin başarılarına karalar çalıyor. CHP Genel Başkanı ABD ziyaretiyle ilgili bir sürü yalan savurdu. Kirli siyasete Gazze'yi bile alet etti. Mahcup olan, yalanı elinde patlayan kendisi oldu. Baklava kutularından çıkan avrolar sonrası kumpas iddiasını ispat edemediği gibi burada da söylediği yalanların altında ezildi. Ana muhalefetin saldırılarının hedefinde sadece biz yokuz, bizimle çay sohbetini paylaşanlar da aynı saldırılara uğruyor.

Meclis açılışı sonrası yaşananları hep beraber takip ettik. Topyekün bir linç furyası başlattılar. Fotoğraf karesinde olan genel başkanlara ağız dolusu hakaretler savurdular. Son genel seçimlerde beraber miting yaptıkları ittifak ortaklarını bile azgınlıklarıyla çileden çıkardılar. Elimizi vicdanımıza koyup cevap verelim; sadece bir fotoğraf karesinden dolayı ittifak ortağına bunları yapanlar ellerine güç geçince bu millete ne yapmaz. Bunlara güven olur mu? Bunların sözlerine itibar edilmez. Allah bu milleti CHP zihniyetine bırakmasın diyoruz."