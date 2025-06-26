Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’da Büyük Dönüşüm; Güngören’de Bin 930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yeni yatırımlarımızın temellerini hep beraber atıyoruz. Binalarımızı teslim ederken yeni yatırımları da paylaşıyoruz. Bugün de yeni müjdelerle karşınızdayız. Siz bizi hep bağrınıza bastınız, biz de size layık olmaya çalıştık. Bin 132 bağımsız bölümün temelini atacağız. Tozkoparan Mahallesinde 768 konutu 30’u işyeri olmak üzere 798 konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz. Dirençli İstanbul hedefimize yaklaşıyoruz. Toplam 7 milyar 324 milyon liralık bu yatırımlar İstanbul’a olan hizmet aşkımızı gösteriyor"

"Bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, tüm kurum ve kadrolarımızla milletin hizmetkarı olmak bizim için en büyük şereftir. 23 yıldır durmadan, dinlenmeden, yorulmadan şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim; şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürüyle, mimarisiyle, tarihi birikimiyle şehirler ruh taşıyan mekanlardır. İnsan odaklı, çevreye duyarlı, planlı, programlı, modern ve güvenli şehirler şehircilik anlayışımızın hareket noktasını teşkil ediyor."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

"Biz şu gerçeğin farkındayız; şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz, şehirleri bayındır etmezsiniz millete istikamet çizemezsiniz. Ticaret, ekonomi, kalkınma, büyüme arzu edilen seviyeye çekemezsiniz. Toplumsal huzuru, birlik ve beraberliği hakim kılamazsınız. Mesele mimarisiyle, planlamasıyla, altyapı ve üst yapısıyla şehri ihya etmektir. İstanbul gibi adı her anıldığında gözlerin ışıldadığı bu şehri korumak, kollamak, geleceğe güvenle taşımak hepimizin en büyük vazifesidir."

"Kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir. İstanbul'u depreme dirençli hale getirmeliyiz. Esenler’de 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz. Bizi gece gündüz çalışırken birileri yine karşımıza dikildi. Kentsel dönüşüm projelerimize 'rantsal dönüşüm' yaftası vurup kötülediler. Bunu kim yaptı? CHP, beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. Kendileri hiç bir adım atmadıkları gibi bize de engel olmaya çalıştılar. "

"KİMSENİN İDEOLOJİK TAKINTI VE KAPRİSLERİYLE UĞRAŞAMAYIZ"

"Aynı zihniyet 6 Şubat depremlerinin arefesinde benzer tezlerle projelerimiz hedef almışlardı. Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. Kusura bakma bizim aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Kentsel dönüşüm noktasında son derece kararlıyız. Dirençli şehirler inşa etmemizde önümüzün kesilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kimsenin ideolojik takıntı ve kaprisleriyle uğraşamayız. Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarıyla oyalamasına müsaade etmeyeceğiz."

"İstanbul'da 1 milyon 17 bin konut ve iş yerini dönüşüm kapsamına aldık. Ülke genelinde 2 milyon 317 bin bağımsız birimi dönüştürüyoruz. 86 milyon ele ele verecek, inşallah bu süreci başarıyla yürüteceğiz."