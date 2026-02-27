Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki 'diploma' iddialarına Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan yanıt! 'Derslerine 4 yıl ben girdim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması üzerinden kamuoyunda süren tartışmalara nokta koyacak açıklamalar Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan tv100 ekranlarında geldi.

"DERSLERİNE BEN GİRDİM"

Hande Aydemir'e konuşan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, diplomanın sahte olduğu iddiaların asılsız olduğunu belirterek "Erdoğan'ın mezun olduğu okulda ben de öğrenciydim. Asistan olduğum 4 yıl boyunca hem Erdoğan’ın derslerine girdim, hem sınavlarını yaptım. Bu iddialar tamamen asılsız iddialar." dedi.

Ayaydın diplomada imzası bulunan Prof. Dr. Ömer Faruk Baturel'in diploma tarihinden sonra profesör olduğu iddialarına da yanıt verdi.

"ERDOĞAN'IN MEZUN OLDUĞU OKULDA BEN DE ÖĞRENCİYDİM"

Ayaydın'ın konuya ilişkin tv100'deki değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

"Muhalefet partisinde bir milletvekiliyken bunu meclis kürsüsünden açıkladım. Sayın Erdoğan'ın mezun olduğu okulda ben de öğrenciydim. Orada asistanlık yaptım yardımcı doçent oldum ve profesör oldum.

Bütün süreçleri en iyi bilenlerden birisiyim. Süreci çok yakından takip eden biriyim. Ben son sınıf öğrencisiyken Sayın Erdoğan kaydını Aralık 1974 yılında kaydını yaptırdı. Ben o dönem son sınıf öğrenciydim. Erdoğan o dönem hem siyasetteydi Milli Selamet partisinin Gençlik kollarındaydı ayrıca Akıncılar'ın başkanıydı hem de çalışıyordu. Dolayısıyla okula gelmiyordu. Sınavdan sınava geliyordu. Okulda sol görüşlü öğrenciler hakimdi, sağ görüşlü öğrenciler okula pek rahat giremezdi. Erdoğan devam edemediği için eğitim hayatı uzadı biraz. Tabi bende bu süreçte mezun olup asistan oldum.

"4 YIL BOYUNCA ERDOĞAN'IN DERSLERİNE GİRDİM"

Asistan olduğum 4 yıl boyunca hem Erdoğan’ın derslerine girdim, hem sınavlarını yaptım. Bu iddialar tamamen asılsız iddialar. Ben CHP milletvekiliyken ben bunu Meclis kürsüsünden açıkladım.

"DİPLOMA 1981 TARİHİNİ TAŞIYOR, BATIREL 82'DE PROFESÖR OLDU" İDDİALARINA YANIT

Geçici mezuniyet belgesi o dönemin normal uygulaması. O dönem Erdoğan okula girdiğinde okulun adı Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokuluydu. 1 yıl sonra isim değişti, İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı İktisat ve Ticaret Yüksekokulu oldu.

Erdoğan mezun olduğunda geçici mezuniyet belgesini aldı. Şimdi deniliyor ki Erdoğan Ticari İlimler Akademisinden mezun fakat diploması neden Marmara Üniversitesi bunu da hemen izah edeyim. Marmara Üniversitesi 1982 yılında YÖK yasasıyla birlikte kurulduğu için Ticari İlimler Akademisi'nin adı Marmara Üniversitesi oldu.

Bu seferde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde mezun olduktan en erken 5 yıl sonra verilir. Bende mezuniyetimden 5 yıl sonra diplomamı aldım. Şu anda da yine aynı şekilde verilir. Dolayısıyla Erdoğan'ın diploması da ya 1985 ya da 1986 yılına aittir.

Diploma düzenlendiği tarihte o okulun adı neyse ve o tarihte kim dekan ve rektörse onların imzası diplomada yer alır."