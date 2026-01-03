HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta yeni bir rekor kırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklanacağı programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, ihracatta kırılan rekoru da açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomimizi, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara taşıyarak yeni bir rekor daha kırdık."

Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış ticaret verileriyle alakalı yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadelerde bulundu. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin kırdığı yeni bir rekoru daha duyurdu.

"TÜRKİYE'Yİ YANINA ALANLAR KAZANACAKTIR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bir hususun altını çizmek istiyorum. Her olay bizi de etkilemektedir. Küresel ekonomideki belirsizlik ve tıkanıklıkların her ülke gibi Türkiye'ye de yansıması oluyor. Ayrıca biz de bu meselelerin tam ortasında bulunuyoruz.

2026 senesinin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Her olay bizi de etkilemektedir. Küresel ekonomideki gelişmelerin Türkiye'ye de yansımaları oluyor. Bu gerçek 2025 yılında da değişmedi. Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kaos hakimdi. Gazze'de son asrın en büyük soykırımlarından biri yaşandı. Bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen İsrail insani yardım girişimlerini engellemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz seneye damgasını vuran bir diğer çatışma Rus-Ukrayna savaşı. Savaş 5. yılına girmek üzere. Bu savaşın adil ve sürdürülebilir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir.

Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri sonuçsuz kaldı. Türkiye'siz denklem kurulamayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Türkiye'nin vazgeçilmezliği anlaşılmıştır. Türkiye'yi karşısına alanlar kaybedeceklerdir. Yüzünü Ankara'ya dönen kazanır.

İHRACATTA YENİ REKOR

Değerli arkadaşlar, 2025 senesinde Türk ekonomisinin direnci sınanmış ve ekonomimiz çok başarılı bir sınav vermiştir. Sadece büyüme rakamları değil, ihracat rakamları da Türkiye’nin kapasitesini ortaya koymuştur. Şimdi sizlere 2025 yılına ait dış ticaret verilerimizi paylaşmak istiyorum. Aralık ayında 26,4 milyar dolarla aylık bazda yeni bir ihracat rekoruna imza attık. Aralık ayında, geçen seneye göre net 3 milyar dolarlık artış sağlandı ve ilk defa aylık ihracatımız 26 milyar dolar eşiğini aşmış oldu. 2025 yılı mal ihracatımızda da benzer bir rekor söz konusudur; önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 artan mal ihracatımız toplam 273,4 milyar dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdik, hayırlı uğurlu olsun. Mal ve hizmet ihracatı toplamı 396.5 milyar dolara ulaştı.

İHRACATTA İLK 5'TEKİ İLLER

En fazla ihracat yapan 5 ilimiz ise; 57,8 milyar dolar ile İstanbul birinci, 35,2 milyar dolar ile Kocaeli 2., 23,6 milyar dolar ile İzmir 3., 20 milyar dolar ile Bursa 4. 13,2 milyar dolar ile Tekirdağ 5. olmuştur."

