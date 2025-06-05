Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik temas

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kurban Bayramı tebriği vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk Halkının Kurban Bayramı’nı da kutladı.

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'ın ardından, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden, sağlığa; eğitimden, savunma sanayiine kadar birçok alanda tarihi nitelikte iş birliklerine imza attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun Kurban Bayramı’nı da kutladı.