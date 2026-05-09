Cumhurbaşkanı Erdoğan ile IKBY Başbakanı Barzani arasında görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünde, bölgedeki son gelişmeler ele alındığı belirtildi.

Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğini, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmalarının süreceğini ifade etti.

İŞBİRLİĞİNDE KARARLILIK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde Türkiye'nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu kaydetti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını, hem ülkede hem komşularında huzur ve istikrarı arzu ettiklerini belirtti.

