Kütahya'da trafik kazası! Yaralılar var

Kütahya'da 2 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu fuar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; E.T., kullandığı 43 ET 449 plakalı otomobille, M.K. yönetimindeki cipe çarptı. Cip, takla atıp aynı yönde ilerleyen Ö.N. idaresindeki otomobile çarparak ters döndü. Kazada sürücü M.K. ile cipteki 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

