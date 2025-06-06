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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman görüştü: Filistin ve Suriye mesajları

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e destek mesajı verirken Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman görüştü: Filistin ve Suriye mesajları

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Filistin'e her mecrada destek vermeyi sürdürdüğünü, Batı'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı başarılı hac organizasyonu nedeniyle tebrik ederken, Kurban Bayramı'nı da kutladı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Filistin Suudi Arabistan Recep Tayyip Erdoğan Muhammed bin Selman
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