HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor... İşte Kabine toplantısı gündem konuları

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Kabinenin ana gündeminde Terörsüz Türkiye başlığı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor... İşte Kabine toplantısı gündem konuları
Mustafa Fidan

Kabine toplantısı için beklenen gün geldi. Saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan Kabine Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Kabine üyeleri bugün 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Toplantıda, TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları ve terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili sahadaki son durum değerlendirilecek.

PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uymaması ve henüz silah bırakmaması Ankara’nın tepkisini çekerken, SGD’ye yönelik başta operasyon seçeneği olmak üzere atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.

Suriye’deki gelişmeler, İsrail’in Gazze’yi işgal planını önlemek ve kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için yürütülen diplomatik temasların yanı sıra Gazze’ye insani yardımların ulaşımı konusu toplantıda ele alınacak. Yaklaşan BM Genel Kurulu toplantısı öncesinde İsrail’e uluslararası diplomatik baskının artırılması için uygulanacak diplomasi gözden geçirilecek. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin barışa yönelik katkıları da gündeme getirilecek.

08 Eylül 2025
08 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri sızdırıldı!iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri sızdırıldı!
Burdur'da kuzenini öldüren sanık ile eşinin tutukluğuna devam etmesi kararlaştırıldıBurdur'da kuzenini öldüren sanık ile eşinin tutukluğuna devam etmesi kararlaştırıldı

Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı cumhurbaşkanı erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Özgür Çelik fotoğrafla paylaştı! CHP'den il binası kararı

Özgür Çelik fotoğrafla paylaştı! CHP'den il binası kararı

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.