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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Barış' diplomasisi devam ediyor! Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'a çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin bir rol üstlenmeye hazır olduğunu iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Barış' diplomasisi devam ediyor! Pezeşkiyan ile görüştü

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine detaylar verildi.

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"ÇATIŞMALARIN SONA ERMESİ İÇİN TÜRKİYE ROL ÜSTLENMEYE HAZIR"

İletişim Başkanlığı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail erdoğan
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