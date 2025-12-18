Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanı tektipleştiren tüketim kültüründen köklerimize sarılarak kurtulabiliriz"

Kültür Sanat Büyük Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yapay zeka ile yapılan eserler ile gerçek ile sanal arasındaki çizgi kayboluyor. Şurası bir gerçek ki milli kültürü, kimliği, ideali, ahlakı dışlayan her trend yüzeyselliğe mahkum olmaktan kurtulamaz. Hiçbir özelliği ve derinliği olmayan, günlük üretilip tüketilen ürünlerle kültür fırtınasının önünde duramayız. Eserlerimizi milli kültürle yeniden üretmeli, yeniden inşa edilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DEKİ ZULMÜ AKTARMAK İÇİN HAYATINI KAYBEDEN BASIN MENSUPLARINI RAHMETLE ANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasından satır başları şu şekilde;

"Gazze'deki vahşi soykırımı dünyaya ifşa eden, gerçekleri medeni denilen dünyanın yüzüne çarpan Ali kardeşimiz, AA'mızın foto muhabiri olarak görev yapıyor

Hakkı haykırmayı şiar edinmiş bir ülke ve yönetim olarak Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz. Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için bundan sonra da her cephede mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Gazze soykırımında TRT ve Anadolu Ajansımız başta olmak üzere Türk basın kuruluşları gerçekten yürekli bir duruş sergiledi.

"SANAT AYRIŞTIRMAZ, BİRLEŞTİRİR"

İnsan başlı başına bir kitap, şahaseridir. İnsan yer yüzünde karşılaştığı her durumu, sesi, rengi sanatın bir malzemesi olarak görmüştür. İnsanlık ailesi içinden çıkardığı sanatçı ruhlarla önemli bir kültür meydana getirmiştir. Dünya hayatında insan oğlunun acılarının, sevinçlerinin, var olma çabasının en önemli kanıtlarından birisi de kültür ve sanattır. İnsan var oldukça sanat da var olacak, kendini yenileyecek, kendini yeniden üretmeye devam edecektir.

Sanat başka hiçbir şeyin bize veremeyeceği muhayyileyi duyguyu verdiği için sanattır. Tam da bunun için sanat ayrıştırmaz, birleştirir.

"TEKTİPLEŞMENİN TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ"

Tektipleşmenin tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemdeyiz. Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen kılan bu cendereden ancak köklerimize tutunarak çıkabiliriz. Bu tektipleşmeye karşı köklerimiz dalgakıran etkisi göstermektedir. Bugün popüler olan birçok filme, müziğe, sanat eserine baktığımızda tıpkı tüketim alışkanlığı, yemek kültürü gibi tektipleşmelere benzer şekilde sanatın da tektipleştiğini görüyoruz.

"MİLLİ KÜLTÜRÜ, KİMLİĞİ, İDEALİ, AHLAKI DIŞLAYAN HER TREND YÜZEYSELLİĞE MAHKUM OLMAKTAN KURTULAMAZ"

Sıradanlaşma ve tektipleşme, insanın fıtratı gereği farklı olması ve sanat hissiyatını köreltmektedir. Önüne çıkan her şeyi öğüten, insanın biricikliğini yok eden bu neoliberal kültürün adına trend deniliyor ve insanlık adına birçok değeri yok ediyor.

Yapay zeka ile yapılan eserler ile gerçek ile sanal arasındaki çizgi kayboluyor. Şurası bir gerçek ki milli kültürü, kimliği, ideali, ahlakı dışlayan her trend yüzeyselliğe mahkum olmaktan kurtulamaz. Hiçbir özelliği ve derinliği olmayan günlük üretilip tüketilen ürünlerle kültür fırtınasının önünde duramayız. Üretimlerimizi milli kültürle yeniden üretmeli yeniden inşa edilmeliyiz.

Bunun çok kolay olmadığını, ciddi gayret gerektirdiğini biliyorum. Fakat bunu yapacak imkana, bilgi birikimi ve zekaya sahibiz."

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

"Bilim ve Kültür" dalında Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Resim" dalında Yalçın Gökçebağ,"Müzik" dalında besteci Yalçın Tura, "Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık ödül alacak. "Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'a ödül verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl ödül kazananları 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamıştı.

"Bilim ve Kültür" dalında Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün

"Resim" dalında Yalçın Gökçebağ

"Müzik" dalında besteci Yalçın Tura

"Anadolu Arkeolojisi" dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık

"Fotoğraf" dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'a ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.