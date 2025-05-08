HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Es-Sudani'yi ağırladı: "PKK'ya karşı mücadele kararlılığını vurguladık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Ankara'da kabul etti. Erdoğan, "Terörle mücadele üzerinde durduk. PKK'ya karşı mücadele kararlılığını vurguladık" ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı es-Sudani ise "PKK örgütü, yasaklı bir örgüttür. Hiçbir örgütün Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi vurmasına müsaade etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Es-Sudani'yi ağırladı: "PKK'ya karşı mücadele kararlılığını vurguladık"
Mustafa Fidan

Ziyarette Türkiye-Irak ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Yapılan ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

"PKK'YA KARŞI MÜCADELE KARARLILIĞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Terörle mücadele üzerinde durduk. PKK'ya karşı mücadele kararlılığını vurguladık.

"Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz"

"Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz."

erd

"Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik."

"Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz"

"(Pakistan-Hindistan gerilimi) Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz"

sşdkn

"BİZ IRAK'IN GÜVENLİĞİNİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ OLARAK GÖRMEKTEYİZ"

Es-Sudani;

"Türkiye ile Irak arasındaki ilişki her şeyden önce iki milletin birbiriyle olan ilişkisidir. "

"Terör belası iki ülkeyi de etkilemektedir. Biz Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak görmekteyiz. Hükümetimizin tutumu da PKK konusunda aynıdır. PKK örgütü, yasaklı bir örgüttür. Hiçbir örgütün Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi vurmasına müsade etmeyiz."

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıthane'de iş yerinde yangın: 1 ölü, 1 yaralıKağıthane'de iş yerinde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Beker'in şoförü polisin üzerine aracını sürmüştüBeker'in şoförü polisin üzerine aracını sürmüştü

Anahtar Kelimeler:
pkk Irak cumhurbaskani recep tayyip erdogan
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç için açıklama! "Yüreğiniz varsa..."

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç için açıklama! "Yüreğiniz varsa..."

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yasadaki boşluktan faydalandılar: Evsizler Ezgi Mola'nın evini işgal etti... Değeri tam 700 bin euro!

Yasadaki boşluktan faydalandılar: Evsizler Ezgi Mola'nın evini işgal etti... Değeri tam 700 bin euro!

Kahreden haber! Bir öğretmen okul bahçesinde öldürüldü

Kahreden haber! Bir öğretmen okul bahçesinde öldürüldü

Uyuşturucu ticareti yapan avukata tahliye

Uyuşturucu ticareti yapan avukata tahliye

TBMM'ye 'sokak röportajları' kanun teklifi! O şartlar aranacak

TBMM'ye 'sokak röportajları' kanun teklifi! O şartlar aranacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.