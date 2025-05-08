Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Es-Sudani'yi ağırladı: "PKK'ya karşı mücadele kararlılığını vurguladık"

Ziyarette Türkiye-Irak ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Yapılan ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

"PKK'YA KARŞI MÜCADELE KARARLILIĞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Terörle mücadele üzerinde durduk. PKK'ya karşı mücadele kararlılığını vurguladık.

"Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi başlıklarda süratle ilerlemek istiyoruz"

"Irak'ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz."

"Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik."

"Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz"

"(Pakistan-Hindistan gerilimi) Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz"

"BİZ IRAK'IN GÜVENLİĞİNİ TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ OLARAK GÖRMEKTEYİZ"

Es-Sudani;

"Türkiye ile Irak arasındaki ilişki her şeyden önce iki milletin birbiriyle olan ilişkisidir. "

"Terör belası iki ülkeyi de etkilemektedir. Biz Irak'ın güvenliğini Türkiye'nin güvenliği olarak görmekteyiz. Hükümetimizin tutumu da PKK konusunda aynıdır. PKK örgütü, yasaklı bir örgüttür. Hiçbir örgütün Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi vurmasına müsade etmeyiz."

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