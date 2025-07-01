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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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