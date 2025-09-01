HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İran’ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda gördüklerini, Türkiye’nin bu konuda İran’a desteğini sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Suriye’deki son durum, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya’daki barış süreci ile ilgili fikir teatisinde de bulundular" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da yangın çıktı! Ekipler müdahale ettiSakarya'da yangın çıktı! Ekipler müdahale etti
Duyarsız sürücü uyarıyı dikkate almadıDuyarsız sürücü uyarıyı dikkate almadı

Anahtar Kelimeler:
İran Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Fenerbahçe'nin stoperi ezeli rakibe transfer olabilir! Avrupa basınından son dakika duyurusu yapıldı...

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Emekli promosyon 2025 ödemesi güncel rakamlar! Banka banka belli oldu

Teknik direktörün korkunç ölümü! Anahtar ve hortum detayı...

Teknik direktörün korkunç ölümü! Anahtar ve hortum detayı...

Başsavcı Akın Gürlek'ten İBB soruşturmaları hakkında önemli açıklama

Başsavcı Akın Gürlek'ten İBB soruşturmaları hakkında önemli açıklama

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Kan donduran cinayette yine aynı taktik! Çete, 17 yaşındaki çocuğu kullandı

Kan donduran cinayette yine aynı taktik! Çete, 17 yaşındaki çocuğu kullandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.