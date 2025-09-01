Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü! İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki iş birliğinin müşterek menfaate hizmet ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, İran’ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda gördüklerini, Türkiye’nin bu konuda İran’a desteğini sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede, Suriye’deki son durum, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya’daki barış süreci ile ilgili fikir teatisinde de bulundular" ifadeleri kullanıldı.



