Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam alimleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen programa katılan 50 ülkeden 150 İslam alimiyle bir araya geldi. İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleşen program için şehirde bulunan alimler, Sultanahmet'teki tarihi Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda ağırlandı.

KABULDE KİMLER YER ALDI?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de kabulde hazır bulundu.

