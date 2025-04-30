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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası sancılı dönemler geçiriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası sancılı dönemler geçiriyor"
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programında önemli açıklamalarda bulundu.

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"KUR'AN BÜLBÜLLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum. Bizleri burada buluşturan Diyanet İşleri'ne teşekkür ediyorum. Kendilerine bereketli çalışmalar diliyorum. Kur'an bülbülü kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 15 yarışmacımızın her birini canı gönülden tebrik ediyorum.

Rabbimiz, Kur'an-ı ağır ağır tane tane okuyun diye emretmiştir. Peygamber efendimiz de Kur'an-ı sesiniz ile güzelleştiriniz diye buyurmuştur. Kur'an'ın berrak ve zarif sesle okunması ondan aldığımız feyzi daha da derinleştiriyor.

Rahmet ve hidayet rehberi Keremullahı huşu içinde okuyan siz Kur'an bülbüllerini bir kez daha tebrik ediyorum.

Kardeşlerim, İslam coğrafyası son 2 asırdır pek çok saldırının böl parçala yönet anlayışı ile sinsi planların hedefi yapıldı.

"DAYANIŞMAMIZI YÜCELTMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

İslam beldeleri ne yazık ki eski gücünde değil. Aramızdaki muhabbet şuuru üzülerek söylüyorum; arzu ettiğimiz seviyelere ulaşamıyor. Bu kötü gidişi tersine çevirmek istiyorsak dayanışmamızı yüceltmek mecburiyetindeyiz. Üzerimizdeki ölü toprağını bir an evvel atmak zorundayız. Şu soruları kendimize samimi şekilde sormak gerekiyor; Müslüman dünyası olarak Birbirimize daha sıkı kenetlenemez miydik? Filistin'de Yemen'de, Lübnan'da daha pek çok yerde çekilen acıları indiremez miydik? Bu sorular çoğaltılabilir... Zararın neresinden dönsek bizim için kar.

"İMAN VARSA İMKANIN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Ya aslımıza döneceğiz, aramızdaki duvarları kaldıracağız. Ya da yapamadıklarımız için nedamet getirmeye devam edeceğiz. Bize giydirilen bu gömleği artık yırtıp atmak mecburiyetindeyiz. Bunu da er ya da geç yapacağımıza inanıyorum. Karşımızdaki şu tablo geleceğimize dair umutlarımızı yeşertiyor.

"İSLAM DÜNYASI OLARAK SANCILI DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ"

Unutmayın sefer bizden, zafer Allah'tandır. İslam dünyası olarak sancılı dönemlerden geçiyoruz. Mazlumların çığlıkları yüreklerimizi kor ateş gibi dağlıyor. Tüm bunlara rağmen umudumuzu kaybetmiyoruz. İman varsa imkanın da olduğunu biliyoruz.

Ödül sahiplerini bir kez daha tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Kur'an-ı Kerim cumhurbaşkanı erdoğan
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