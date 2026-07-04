Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Carney arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN-CARNEY ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alandaki ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalışıldığını, bu amaçla atılan adımların sürdürüleceğini ifade etti.

NATO ZİRVESİ GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin müttefikler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kanada Başbakanı’nın 1 Temmuz Kanada Günü’nü de tebrik etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır