HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı

09.03.2025 17:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı

Bir süredir tedavi gören Bereketzade Camii'nin emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Yağcıoğlu için Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

602888_CUMHURBASKANI-ERDOGAN-TEDAVI-GORDUGU-HA

Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı.

Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun Alucra'ya gönderildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Aydın'da feci olay! Ağaca çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybettiAydın'da feci olay! Ağaca çarpan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybettiKastamonu'da otomobil bariyerlere çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Arap müşteriyle yolculuk! Taksimetredeki rakam dudak uçuklattı

Arap müşteriyle yolculuk! Taksimetredeki rakam dudak uçuklattı

Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka cevap...

Bir günde yüzde 20 zam geliyor! Fiyatlarda şaşırtan farka cevap...

İzmir'in konuştuğu görüntü: Kirlilikten bu hale geldi! "Artışı başka türlü engellenemez"

İzmir'in konuştuğu görüntü: Kirlilikten bu hale geldi! "Artışı başka türlü engellenemez"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Belediye Meclisindeki görüntüler tepki çekmişti! CHP'li isim hakkında yeni karar

Belediye Meclisindeki görüntüler tepki çekmişti! CHP'li isim hakkında yeni karar

Son ankette dikkat çeken sonuç! Fark 'yok' denecek kadar az

Son ankette dikkat çeken sonuç! Fark 'yok' denecek kadar az

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.