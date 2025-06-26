Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığının resmi X hesabından görüşmeye ilişkin detaylar şöyle paylaşıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Katar’ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve ülkemizin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade etti.

NATO Zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanımız, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükûnetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini dile getirdi.