Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SAVUNMA SANAYİİ BAŞLIĞINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ARTARAK SÜRECEK’

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Katar’ın bugün imzaladığı Karşılıklı Savunma Anlaşması’nın kardeşliğimize bir boyut daha kazandıracağını, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın da iki ülkeyi karşılıklı ticaret hacmi hedefine biraz daha yaklaştırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başlığındaki iş birliğinin de artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Katar ile enerji alanındaki ortaklığını geliştirmek ve çeşitlendirmek için gayret gösterdiğini, iki ülke arasındaki savunma sanayii başlığındaki iş birliğinin de artarak süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Körfez bölgesinde savaşın yeniden alevlenmesini önlemek, diyalog zemini ve barışın tesisi için birlikte gayret göstermeye devam edeceğini, tarafların sorunları diplomasi ile çözme konusunda ikna edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum, Suriye’nin normalleşme adımları ile Libya’daki son durum da gündeme geldi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır