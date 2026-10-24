Topkapı Sarayı'na 5 yeni müze! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelecek yıl Türkiye'nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, müzedeki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türk milleti olarak tarihiyle, mimarisiyle bizler eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Şu anda içinde bulunduğumuz Topkapı Sarayı bile başlı başına bir şaheserdir. Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum.

Özellikle vurgulamak isterim; Bu eserler elbette önemlidir, değerlidir. Ama aslolan sahip olduğumuz bu birikimi yüksek bir şuurla muhafaza edebilmek, bizden sonraki nesillere tam anlamıyla aktarabilmektir.

"KİMLİKLEŞTİRME SİYASETİNE MARUZ BIRAKILDIK"

Yıldız Sarayı bir zamanlar gazino olarak kullanıldı. Kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık.

24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz.

Osmanlı'da kurulan ilk silah müzesi de bu avluda bulunuyor.

5 FARKLI MÜZE OLUŞTURULDU

Darphane-i Amire Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz restorasyonla 17 bin metrekarelik alana yayılan 7 yapı ve 46 salonu 5 farklı müze olarak düzenledik.

7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda yine ipe sapa gelmez iftiralarla bizi hedef aldılar. 'Kendisine ofis yapıyor, burayı saray olarak kullanacak' dediler. İddia diye ortaya attıkları yalan çıktı. Bize saldıranlar bu müzelerle cevap almış oldu.

İstanbul'un kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.

"EDİRNE SARAYI'NIN İHYASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden olan Edirne Sarayı'nın ihyasını gerçekleştiriyoruz. 300 yıl boyunca padişahların Topkapı Sarayı ile birlikte kullandığı bu eseri yeniden hayata kaldırıyoruz. Gelecek yıl tamamlandığında Türkiye'nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır."