HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Topkapı Sarayı'na 5 yeni müze! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelecek yıl Türkiye'nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız Sarayı'nın bir sıralar 'gazino' olarak kullanıldığını belirten Erdoğan, "24 yıldır kimliksizleştirme siyaseti temsilcilerine fırsat vermedik, vermeyeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca 17 bin metrekarelik alanda yapılan restorasyon çalışmaları neticesinde 5 farklı müze oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Topkapı Sarayı'na 5 yeni müze! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelecek yıl Türkiye'nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır"
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, müzedeki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Topkapı Sarayı na 5 yeni müze! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelecek yıl Türkiye nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır" 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türk milleti olarak tarihiyle, mimarisiyle bizler eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Şu anda içinde bulunduğumuz Topkapı Sarayı bile başlı başına bir şaheserdir. Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum.

Özellikle vurgulamak isterim; Bu eserler elbette önemlidir, değerlidir. Ama aslolan sahip olduğumuz bu birikimi yüksek bir şuurla muhafaza edebilmek, bizden sonraki nesillere tam anlamıyla aktarabilmektir.

Topkapı Sarayı na 5 yeni müze! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelecek yıl Türkiye nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır" 2

"KİMLİKLEŞTİRME SİYASETİNE MARUZ BIRAKILDIK"

Yıldız Sarayı bir zamanlar gazino olarak kullanıldı. Kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık.

24 yıldır bu zihniyetin temsilcilerine fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz.

Osmanlı'da kurulan ilk silah müzesi de bu avluda bulunuyor.

Topkapı Sarayı na 5 yeni müze! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelecek yıl Türkiye nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır" 3

5 FARKLI MÜZE OLUŞTURULDU

Darphane-i Amire Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz restorasyonla 17 bin metrekarelik alana yayılan 7 yapı ve 46 salonu 5 farklı müze olarak düzenledik.

Topkapı Sarayı na 5 yeni müze! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelecek yıl Türkiye nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır" 4

7 yıl önce bu çalışmaları başlattığımızda yine ipe sapa gelmez iftiralarla bizi hedef aldılar. 'Kendisine ofis yapıyor, burayı saray olarak kullanacak' dediler. İddia diye ortaya attıkları yalan çıktı. Bize saldıranlar bu müzelerle cevap almış oldu.

Topkapı Sarayı na 5 yeni müze! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelecek yıl Türkiye nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır" 5

İstanbul'un kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.

Topkapı Sarayı na 5 yeni müze! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelecek yıl Türkiye nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır" 6

"EDİRNE SARAYI'NIN İHYASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Osmanlı Devleti'nin en büyük eserlerinden olan Edirne Sarayı'nın ihyasını gerçekleştiriyoruz. 300 yıl boyunca padişahların Topkapı Sarayı ile birlikte kullandığı bu eseri yeniden hayata kaldırıyoruz. Gelecek yıl tamamlandığında Türkiye'nin en görkemli tarihi eseri olarak kaydolacaktır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece geç saatlerde yapılan bu alışkanlık karaciğeri riske atıyorGece geç saatlerde yapılan bu alışkanlık karaciğeri riske atıyor
Son kez otomobili park edip ayakkabısız halde yürürken görüntülendi, 4 gündür haber alınamıyorSon kez otomobili park edip ayakkabısız halde yürürken görüntülendi, 4 gündür haber alınamıyor

Anahtar Kelimeler:
erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Mantar dönüşü uçuruma yuvarlandılar: 4 ölü, 1 yaralı

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Mal varlıklarına el konmuştu! İade başvurusu yaptı

Mal varlıklarına el konmuştu! İade başvurusu yaptı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Altın 4 bin doların altına indi! İki bankanın uyarısı dikkat çekti

Altın 4 bin doların altına indi! İki bankanın uyarısı dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.