Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek uulu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek uulu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.

