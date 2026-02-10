Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek uulu'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu'yu kabul etti.
10.02.2026 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek uulu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı.
