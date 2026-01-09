HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması! "Vakti gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşananlarla ilgili olarak "Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum. Gazze'de şehit edilenlere rahmet diliyorum. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen firavun bunu kabul etmiyor. Hesapların üstünde bir hesap var. Onun da inşallah vakti gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması! "Vakti gelecek"
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Gazze açıklaması! "Vakti gelecek" 1

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bu sene 12'ncisi tertip edilen Necip Fazıl Ödülleri'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad ediyorum. Üstadın en büyük oğlu Mehmet Kısakürek'e Allahtan mağfiret niyaz ediyorum.

"KÜLTÜREL BİR YOZLAŞMA DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALDI"

Bu ödüller kültür sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Dijital tekno-kültürün edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bu dönemde Necip Fazıl Ödüllerimizi son derece kıymetli buluyorum.

NETANYAHU'YA TEPKİ GÖSTERDİ: "ONUN DA İNŞALLAH VAKTİ GELECEK"

Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum. Gazze'de şehit edilenlere rahmet diliyorum. Çadırların içerisinde bu yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen firavun bunu kabul etmiyor. Hesapların üstünde bir hesap var. Onun da inşallah vakti gelecek."

09 Ocak 2026
09 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 kişinin öldüğü Bahar Apartmanı için 3 sanığa 11 yıl hapis10 kişinin öldüğü Bahar Apartmanı için 3 sanığa 11 yıl hapis
ABD'den iki ülkeye 45 milyon dolarlık 'istikrar' yardımıABD'den iki ülkeye 45 milyon dolarlık 'istikrar' yardımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, kıyamet koptu! "Florentino seni kovacak"

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.