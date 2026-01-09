Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması! "Vakti gelecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bu sene 12'ncisi tertip edilen Necip Fazıl Ödülleri'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad ediyorum. Üstadın en büyük oğlu Mehmet Kısakürek'e Allahtan mağfiret niyaz ediyorum.

"KÜLTÜREL BİR YOZLAŞMA DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALDI"

Bu ödüller kültür sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır. Küreselleşmeyle birlikte kültürel bir yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor. Dijital tekno-kültürün edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bu dönemde Necip Fazıl Ödüllerimizi son derece kıymetli buluyorum.

NETANYAHU'YA TEPKİ GÖSTERDİ: "ONUN DA İNŞALLAH VAKTİ GELECEK"

Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum. Gazze'de şehit edilenlere rahmet diliyorum. Çadırların içerisinde bu yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen firavun bunu kabul etmiyor. Hesapların üstünde bir hesap var. Onun da inşallah vakti gelecek."