Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski’yi kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmede Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ederken, kabul basın mensuplarına kapalı olarak düzenlendi.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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