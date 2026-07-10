Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile görüştü

Görüşmede Türkiye-Liberya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

TÜRKİYE-LİBERYA İKİLİ İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyel doğrultusunda artırılması için atılacak adımların önemine dikkat çekerek, bu yöndeki çalışmaların sürdürülmesinin faydalı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Liberya arasındaki savunma sanayii, güvenlik, eğitim ve ulaştırma alanlarındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai’ı tebrik etti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır