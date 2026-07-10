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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Nawaf Selam’ı Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Nawaf Selam ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Kabulün ardından çalışma yemeği gerçekleştirildi. Kabul ve çalışma yemeğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam ı kabul etti 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam ı kabul etti 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Recep Tayyip Erdoğan
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