HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gideceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan yolcusu

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmaların gözden geçirileceğini belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Zirvede, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına iştirakleri ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkente geliyor: Tıpkı İstanbul'daki gibi! Başkente geliyor: Tıpkı İstanbul'daki gibi!
Fransa'da hapishanelere sokulan telefonların toplatılması için operasyon başlatıldıFransa'da hapishanelere sokulan telefonların toplatılması için operasyon başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaskani recep tayyip erdogan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi! "Hiçbir şekilde izlemeyeceğim"

Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi! "Hiçbir şekilde izlemeyeceğim"

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Bu illerde vatandaşa domuz eti yedirdiler!

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

400 milyon dolarlık jetle ilgili tartışmalar sürüyor! Trump hediye demişti, uçak satılık çıktı

400 milyon dolarlık jetle ilgili tartışmalar sürüyor! Trump hediye demişti, uçak satılık çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.