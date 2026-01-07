HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik, bu adımların devamı gelecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i konuk etti. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayiinde Malezya ile çok sayıda proje gerçekleştirdik. Bu adımlarımı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik, bu adımların devamı gelecek"
Mustafa Fidan

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Ankara'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki işbirliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MALEZYA BAŞBAKANINA CUMHURİYET NİŞANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti adına Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih etti.

Cumhnuriyet nişanını, ülkelerimiz arasındaki güçlü ilişkinin bir nişanesi olarak sunmak istiyorum. Dost ve kardeş ülke Malezya halkını da derin saygılarımla selamlıyorum.

Malezya Başbakanı İbrahim, "Cumhuriyet Nişanı'nı tüm Malezya adına derin bir saygıyla kabul ediyorum" sözleriyle nişaneyi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE MALEZYA BAŞBAKANI İBRAHİM'DEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Malezya ilişkileri ve gelecekteki işbirliği konusunda şunları söyledi;

"Türkiye ile Malezya arasındaki dostluk ve kardeşliğin beşeri boyutunu istişare ettik. Halklarımız arasındaki bağı güçlendirecek olan eğitim, kültür ve turizm alanındaki girişimleri sürdürme kararı aldık. Malezya ile işbirliğimiz güçleniyor. Hedefimiz 10 milyar dolar.

"ULUSLARARASI MESELELERDE AYNI GÖRÜŞTE OLDUĞUMUZU GÖRDÜK"

Bugün bir kez daha uluslararası meselelerde aynı görüşte olduğumuzu gördük. Özellikle Gazze konusunda Malezya ile aynı görüşte birleşiyoruz.

Bugün 7 tane belgeyi imzaladık. Bu stratejik 7 belgenn ilk adımını atıyoruz. Türkiye ile Malezya arasında Birinci Stratejik İşbirliği Protpkolünü hayata geçirmiş bulunuyoruz.

MALEZYA BAŞBAKANI: "İSLAM DÜNYASINA LİDERLİK YAPTIĞINIZ İÇİN SİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, şu ifadeleri kullandı;

"Dünyada ve İslam dünyasına liderlik yaptığınız için size teşekkür ederim. Yeni tutum ve yeni davranışlarlar gerektiren yeni bir dünya düzeni içerisindeyiz. Bu sebeple işbirliğimizi yüksek seviyeye çıkarmak isteyen bakış açınıza teşekkür ediyoruz. Malezya'nın işbirliği yaptığı çok az sayıda ülke var. İşbirliği konusunda Türkiye Cumhuriyeti devletine de Türk halkına da inanıyoruz.

"ULUSLARARASI KONULARDA LİDERLİĞİNİZ TARTIŞILMAZ"

Uluslararası konularda liderliğiniz tartışılmaz. Buna sadece imrenmekle kalmıyoruz, çabalarınızı destekliyoruz. Daha karmaşık gibi görünen konularda yanınızda durmaya çalışıyoruz. Gazze konusunda, ahlaki ilkelerin tamamen terk edildiği, insanlığın terk edildiği ortamda İsrail'in saldırıları, kıyımına karşı durdunuz. Bu duruşunuzda sizi desteklemeye devam edeceğiz. Zulme karşı yükselen sesinize destek olacağız. Dünyayı etkileyen diğer konularda ahlakın ve vicdanın sesine ihtiyacımız var. Siyaset dünyası ahlakın sesi konusunda eksik kalıyor. Lütfen sesinizi yükseltmeye devam edin. Malezya olarak sizi desteklemeyi sürdüreceğiz."

07 Ocak 2026
07 Ocak 2026

