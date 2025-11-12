Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşmek üzere Bahçeli'nin konutuna hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında bu yıl gerçekleşen altıncı yüz yüze görüşme oldu.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden ve Gürcistan'da düşen TSK'ya ait kargo uçağı süreci ve güncel konuların ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN'I KARŞILAMAK ÜZERE KONUTUNUN ÖNÜNE ÇIKTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak üzere konutunun önüne çıktı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ'NİN KONUTUNA GELDİ

MHP lideri Bahçeli'nin konutu önünde yaklaşık beş dakikalık beklemesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuta geldi. İki lider basın mensuplarını selamladıktan sonra görüşmeyi gerçekleştirmek üzere konuta girdiler.