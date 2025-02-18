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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
18.02.2025 18:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"ADİL VE KALICI BARIŞ MÜMKÜN"

Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.

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Sekreter NATO cumhurbaşkanı erdoğan
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